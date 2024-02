Juventus, il futuro di Massimiliano Allegri

La tempesta è ormai alle spalle, sebbene si viaggi ancora con vestiti bagnati e con un brutto raffreddore che si trascina. Il momento peggiore della storia recente dellaè superato, ma i suoi effetti sono concreti nel presente, si vedano i dati economici presenti nella semestrale e la previsione di “aggiustare i conti” solamente nella stagione 2026/2027. Ma, come dicevamo,Per questo, una speranza c’è. La speranza è che, al contrario dei tifosi e di chi fa cronaca sugli eventi, l’occhio della dirigenza vada ben oltre l’immediato.. L’immediato, però, sembrerebbe suggerire che, se questa scelta è stata fatta,. Basti pensare alle reazioni di Massimilianoquando si parla del suo futuro: rimanda alla scadenza nel 2025, non entra mai nei dettagli, spesso tradisce un certo nervosismo. Per carità, anche legittimo, sugli obiettivi ha ragione lui – al di là delle contraddizioni -, se gli è stato detto di entrare nella prossima Champions League, la squadra sta viaggiando sui binari giusti.L’incertezza, però, è come una pallina di neve che rotolando si trasforma in una pericolosa valanga. Un tarlo, un dubbio, che poi si propaga, trova la benzina per accelerare quando i risultati non premiano, e poi coinvolge tutto l’ambiente, portando nervosismo. Per questo, la domanda: Juventus, quando decidi il futuro della panchina? L’esempio è “in casa”: laha annunciato Lewisad una stagione di distanza dal suo effettivo arrivo nella scuderia di Maranello. Una strada chiara, già tracciata. L’esempio non è necessariamente nel cambio – quella è una decisione che, contestabile o meno, prenderà chi quotidianamente lavora alla Continassa e chi mette i soldi -, ma nell’aver già comunicato quale sarà il futuro.