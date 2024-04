Intervenuto oggi in conferenza stampa, Massimilianoha parlato dei 20 punti di distacco dall- "Il distacco è reale? Credo che i numeri sono quelli che contano. Il campionato ti dice il valore reale delle squadre. Nell'arco di un campionato succedono delle cose, a volte delle altre. Ora siamo a 20 punti dall'Inter, non pensiamo ai 20 punti ma a quelli che ci mancano per entrare in Champions".Domanda simile fu fatta adopo la partita contro l'Atalanta: "Ci sono 17 punti di differenza tra voi e l’Inter, come dice la classifica? Rispetto all'Inter vi sentite così inferiori?". Alla domanda, il capitano bianconero rispose: "No, per niente".