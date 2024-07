Con il ritorno degli allenamenti previsto per domani,avrà l'opportunità di parlare direttamente con Federico Chiesa, un giocatore che ha sempre reputato "forte" e definito come "parte della rosa" durante le conferenze stampa. Tuttavia, nonostante l'apprezzamento per le qualità di, emerge un "però" significativo nella sua valutazione del giocatore.Thiago Motta, nella costruzione della nuova Juventus, non ha mai considerato Federicoun elemento centrale del potenziale undici titolare. La squadra chesta modellando è molto diversa da quella precedente, con cambiamenti significativi nel materiale umano e tattico su cui farà affidamento nei prossimi anni. Questo rende Chiesa uno dei giocatori sacrificabili, nonostante il rischio per la Juventus di perderlo a zero al termine del suo contratto.