. E in attesa di diventare ufficialmente il nuovo tecnico bianconero l’italo-brasiliano sta passando le vacanze in Portogallo e ha raggiunto la sua famiglia a Cascais in moto da Bologna dopo aver fatto tappa a Barcellona per salutare papà e fratello. Un viaggio su due ruote con la moglie per le strade della Spagna. I prossimi saranno ancora giorni di attesa per i tifosi della Juventus, perché l’annuncio dovrebbe arrivare intorno alla metà del mese di giugno e Thiago potrebbe sbarcare a Torino direttamente a luglio, per il ritiro bianconero (previsto intorno al 10). Lo riporta la Gazzetta.