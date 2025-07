2025 Getty Images

Juventus, quando arriva Joao Mario

Joao Mario è pronto a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Come riportato da Fabrizio Romano e confermato da Romeo Agresti, l’operazione tra i bianconeri e il Porto è ormai chiusa: il terzino destro portoghese classe 2000 arriverà a Torino, mentre Alberto Costa, di tre anni più giovane, seguirà il percorso inverso. I contatti tra i due club si sono intensificati dopo l’acquisto da parte della Juventus di Francisco Conceição, portando rapidamente alla definizione dell’accordo.



Joao Mario, che aveva già dato il suo assenso alla trattativa nei giorni precedenti, è atteso in Italia in serata per poi domani sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con la Vecchia Signora. Si tratta di un rinforzo importante per la fascia destra della difesa. Alberto Costa, invece, tornerà in Portogallo, questa volta con la maglia del Porto. Arrivato a Torino a gennaio dal Vitoria Guimaraes, il classe 2003 aveva superato le iniziali difficoltà ambientali, trovando spazio soprattutto nel Mondiale per Club con Igor Tudor, che ne apprezzava le qualità. Tuttavia, il destino ha voluto che la sua avventura juventina si concludesse rapidamente: ora per lui si apre una nuova sfida con i Dragoni.