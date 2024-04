Quale posizione serve per qualificarsi in Champions League?



Dopo essere stata esclusa dalle coppe europee , inclusa la, nella stagione 2023/2024, la Juventus mira a ritornare in Europa attraverso la via principale nella primavera del 2024. Sotto la guida di Allegri, il club non ha partecipato alla Champions League dal novembre 2022.Nonostante sia tra le prime squadre nella stagione 2023-2024, rimanendo comunque dietro all'Inter, la Juventus è considerata una delle favorite per garantirsi un posto nella prossima edizione della, che sarà rinnovata con l'introduzione di un unico gruppo per sostituire gli otto precedenti.La Juventus si garantirà un posto nellanella primavera del 2024 se si classifica tra i primidella Serie A. Grazie al primo posto nel ranking UEFA , o al massimo al secondo, la Serie A otterrà cinque slot per la Champions League, quindi il quinto posto varrà la qualificazione al massimo torneo europeo ufficialmente.Lasarà garantita di giocare nella prossimase ottiene almenonei suoi ultimi 6 turni di Serie A. Con questa cifra, avrà la certezza matematica senza dover considerare i risultati delle altre squadre di alto livello.Al momento, la Juventus ha ancora 18 punti disponibili da conquistare. Tuttavia, anche il quinto posto potrebbe essere sufficiente per la qualificazione alla Champions League.Non è al momento possibile stabilire con certezza una data in cui laper la. Tuttavia, considerando solo le sconfitte delle altre squadre che ambiscono ai posti tra il secondo e il quarto in classifica, insieme alle vittorie della Juventus, potrebbe verificarsi una situazione in cui Allegri si troverà matematicamente qualificato per la fase a gironi europea già al termine del 35º turno, che si svolgerà a maggio.La situazione dellae delle sue rivali cambierà gradualmente turno dopo turno, a seconda dei risultati ottenuti sul campo. Bisognerà monitorare attentamente l'andamento delle partite per valutare le probabilità di qualificazione della squadra bianconera.