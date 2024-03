La Juventus tra 4 match potrebbe essere qualificata in Champions League. Come riferisce Tuttosport, le “basterebbe” vincere in casa della Lazio, piegare la Fiorentina allo Stadium, far proprio il derby al Grande Torino ed espugnare lo stadio del Cagliari. A quel punto, con un bottino da “12”, scollinerebbe la quota dei 70 punti indicata da Allegri per avere la certezza di essere tra le 36 partecipanti della competizione europea più importante della stagione 2024/2025. Ovviamente, è uno scenario al momento non facile da immaginare visto il rendimento dei bianconeri, reduci da sette punti in otto partite.