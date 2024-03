"Li abbiamo affrontati nei gironi per diversi anni. Erano quasi il nostro acerrimo nemico. All'epoca c'erano l'Arsenal in Premier League e lain Champions League, non riuscivamo a sfuggirgli", le parole dell'ex giocatore del Manchester United, Gary Neville. Più volte sui social è stata riproposta la reazione sconfortata che l'inglese ebbe quando scoprì che la Juventus si era qualificata al turno successivo della Coppa dei Campioni A proposito di questo, Neville ha aggiunto: "Poi abbiamo battuto i bianconeri nel 1999, in semifinale, con una prestazione straordinaria a Torino. Questo video è stato nella prima parte della competizione. Probabilmente non avrei dovuto annunciare pubblicamente che ero preoccupato per la Juventus. Ma... ecco, è l'esuberanza della gioventù". In quelle stagioni, a fine anni novanta, la Juventus affrontò diverse volte il Manchester United. Per tra anni consecutivi dal 1996 al 1999.