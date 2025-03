Juventus, quali sono le reazioni della squadra? Thiago Motta a tempo e la sorpresa dopo Firenze

Getty Images

Solo una questione di tempo. È questa, in sostanza, la percezione generale all’interno della squadra riguardo al futuro di. Lasembra intenzionata ad aspettare la sfida contro il Genoa prima di cambiare guida tecnica, conin pole position per la successione, davanti a Igor. Un avvicendamento tanto semplice quanto complesso, reso necessario non solo dai risultati negativi, ma soprattutto dalla frattura interna tra l’allenatore e una parte significativa dello spogliatoio. Più che le sconfitte, infatti, è stato questo elemento a segnare il destino di Motta alla Juve. Ora la priorità è trovare un tecnico capace di riportare equilibrio e serenità, così da centrare l’obiettivoL’obiettivo primario è stemperare la tensione accumulata negli ultimi mesi, tra prestazioni altalenanti, rigidità tattiche e richieste spesso difficili da soddisfare. La squadra ha provato a seguire Motta, impegnandosi sempre al massimo, ma è mancato il dialogo, il confronto costruttivo. E quando questo viene meno, la sintonia tra tecnico e giocatori si sgretola. Diverse fonti interne parlano di difficoltà concrete nel seguire i principi dell’allenatore, mentre i continui cambi di formazione non hanno giovato a nessuno.O con lui, o contro di lui. E nei grandi club, il secondo scenario è spesso quello che si verifica.Dopo i sette gol subiti nelle pesanti sconfitte contro Atalanta e Fiorentina, buona parte della squadra si aspettava un esonero immediato già al triplice fischio del Franchi. Ma così non è stato. Cristiano Giuntoli ha scelto la via della riflessione, intervenendo tempestivamente con un messaggio chiaro: tutti sotto esame, ma nessuna decisione affrettata.Se il futuro dell’allenatore appare segnato, quello della Juventus in Champions League è ancora tutto da costruire. Lunedì riprenderanno gli allenamenti e, almeno ufficialmente, Motta sarà ancora alla guida della squadra. Da monitorare le condizioni di, ormai vicino al pieno recupero, e di, che verrà sottoposto a ulteriori accertamenti. Intanto, come ribadito da Michele Di Gregorio dopo la sfida con la Fiorentina, il gruppo si professa compatto e determinato a seguire l’allenatore fino alla fine.