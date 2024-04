Durante la pausa per le nazionali, non è stato necessario aspettare a lungo per ricordare le straordinarie qualità di Matias Soulé. L'attaccante del Frosinone ha saputo cogliere l'opportunità al volo, regalandoci un gol eccezionale indossando la maglia dell'Argentina Sub 23 contro il Messico. Un gol tipico di, un lampo di, confermando quanto ha mostrato durante tutta questa stagione.Tuttavia, saranno necessari ancora altri momenti simili nelle prossime partite per raggiungere la salvezza, obiettivo che fino a poco tempo fa sembrava scontato ma che ora, vista la recente situazione della squadra di Eusebio Di Francesco, è diventato più complicato. Questo declino coincide anche con un calo di forma personale del giovane classe 2003, nonostante sia comunque stato protagonista di una stagione straordinaria, segnando dieci gol durante la sua prima vera esperienza da titolare in Serie A. Ne scrive Calciomercato.com.