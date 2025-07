Juventus, quali sono gli ostacoli per Sancho

Getty Images

La Juventus è al lavoro sul mercato per rinforzarsi in diversi reparti. Dall'attacco fino agli esterni, tanti nomi sono sul tavolo delle trattative. Uno di questi è sempre, che si è inserito già nelle scorse settimane e la società bianconera non ha nascosto il suo interesse. In questi giorni ci sono stati, ma la trattativa non è ancora avanzata.Al momento, infatti, ci sono alcuni ostacoli che stanno rallentando l'operazione. Il primo è l'ingaggio dell'esterno inglese, pari a circa, una cifra importante per la Juventus. Oltre a questo, il dialogo con i Red Devils non è ancora arrivato a una svolta decisiva, infatti i bianconeri non hanno presentato un'offerta ufficiale.

Il club inglese, però, non sembra intenzionato a voler trattenere Sancho, dunque il prezzo del cartellino potrebbe non essere eccessivamente elevato: nel frattempo la Juventus valuta anche la situazione di Chico, e continua a lavorare con il Porto per ottenere uno sconto sulla clausola.