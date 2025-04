Juventus, quali possono essere le due cessioni per finanziare Osimhen

AFP via Getty Images

Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo del Napoli oggi uomo-mercato della Juventus, conosce bene Osimhen. E vorrebbe ricongiungersi con lui a Torino. Ma l’operazione è al limite dell’impossibile per diversi motivi. Non solo per la volontà del Napoli, ma soprattutto per le cifre in gioco.Oltre ai 75 milioni della clausola, bisogna considerare l’ingaggio del giocatore. Osimhen guadagna attualmente 6 milioni netti al Galatasaray, ma con il Napoli il suo stipendio sfiora i 10 milioni netti a stagione, bonus esclusi. Una cifra che rappresenterebbe un ostacolo gigantesco per la Juventus, anche in ottica sostenibilità finanziaria.

Per rendere possibile un’operazione simile, servirebbe la qualificazione alla prossima Champions League – con relativi introiti – e la cessione di almeno due bigSolo in quel caso si aprirebbe uno spiraglio, ma la volontà del Napoli resta un ostacolo non secondario.