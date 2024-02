Juventus, quando rientra Danilo

Lariceve brutte notizie dopo il deludente pareggio contro l'Hellas Verona. Il capitanoè stato costretto ad uscire all'83º minuto a causa di un infortunio alla caviglia, derivato da un contrasto aereo con Swiderski, come riportato dal bollettino del club. Il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo e le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno.Il difensore sarà fuori dai campi di gioco per 10-15 giorni, quindi sarà assente sicuramente nella sfida contro il Frosinone, prevista per il 25 febbraio alle 12:30, e è incerto per la partita contro il Napoli, programmata per il 3 marzo alle 20:45. Dopo il match contro la squadra di Mazzarri, la Juventus affronterà l'Atalanta nel weekend del 10 marzo.