Juventus, quale sarà la priorità in estate

AFP via Getty Images

Comunque vada il mini torneo finale — le ultime tre partite che chiuderanno la stagione — laha già chiara quale sarà la priorità assoluta del prossimo mercato: sistemare l’attacco. Certo, l’esito di queste sfide sarà determinante per stabilire come affrontare quella priorità, perché da qui uscirà la quarta squadra qualificata alla prossima Champions League.E partecipare a quella competizione fa tutta la differenza del mondo, inutile girarci attorno. Non solo sul piano economico (una considerazione scontata, ma inevitabile), ma anche per l’appeal che la vetrina europea garantisce nei confronti dei potenziali obiettivi di mercato.

Figurarsi oggi, in un contesto in cui la competizione si è allargata a tal punto da rappresentare una vetrina ambita anche per club e giocatori di fascia media.Ecco perché, nella costruzione dell’attacco che verrà, forse conviene allargare il raggio d’azione. Cercare profili di qualità, certo, ma che non siano già nel mirino dei top club o, comunque, di squadre in grado di garantire l’inno della Champions ogni settimana.Uno di questi nomi — da tempo monitorato in casa Juventus — è quello di Rasmus Højlund.