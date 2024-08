È stato confermato che Teunindosserà la maglia numero 8 nella sua nuova avventura con la Juventus. Questo numero, storicamente significativo per il club bianconero, sarà sulle spalle del centrocampista olandese, pronto a iniziare la sua esperienza in Serie A con grande entusiasmo. L'assegnazione del numero 8 a Koopmeiners rappresenta un segnale di fiducia nelle sue capacità di contribuire in modo significativo al centrocampo della Juventus.Il numero è stato sulle spalle di Antonio Conte, Emerson, Giannichedda, Camoranesi e Marchisio, prima di avere Ramsey e McKennie come possessori finali. Era attualmente libero.