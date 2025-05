Juventus, quale sarà il futuro di Conceiçao

AFP or licensors

Arrivato la scorsa estate in prestito oneroso per 7 milioni di euro, Franciscoera stato accolto a Torino con una dose moderata di scetticismo ma anche con grande curiosità. I buoni rapporti traavevano messo i bianconeri in una posizione privilegiata per valutare un eventuale riscatto a fine stagione, fissato a 30 milioni. Oggi, però, quello scenario appare tutt’altro che scontato.Conceição è infatti scivolato ai margini della rosa, lontano dai riflettori che aveva conquistato nella prima parte di stagione con Thiago Motta. L’addio dell’ex tecnico e l’arrivo di Igor Tudor hanno di fatto azzerato le sue chance: nelle ultime tre presenze ha giocato una media di appena 27 minuti a partita, troppo poco per un talento di 22 anni su cui, evidentemente, la Juventus non sembra più voler puntare.

È vero che la stagione complicata della squadra non ha facilitato l’inserimento dei giovani, ma il suo calo è apparso netto e preoccupante. Tra piccoli infortuni, concorrenza agguerrita e una fiducia che si è via via dissolta, Conceição è passato da possibile colpo a investimento ad alto rischio.Con la fine della stagione alle porte, si avvicina il momento delle decisioni. Riscattare il portoghese significherebbe impegnare 30 milioni su un giocatore che oggi è fuori dalle rotazioni. E la Juventus, già proiettata verso una mini-rivoluzione in attacco, potrebbe decidere di voltare pagina.