Juventus, quale numero di maglia indosserà Alessandro Pietrelli

Getty Images

In vista di, gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, Alessandroha ricevuto la sua prima convocazione con la Prima Squadra bianconera. Il centrocampista classe 2003, attualmente in forza alla, avrà così l'opportunità di vivere da vicino un match di grande importanza, un traguardo significativo nel suo percorso di crescita.Per questa occasione speciale, a Pietrelli è stata assegnata la maglia numero 48, un cambio rispetto alla sua abituale numero 99 indossata nella Next Gen. Questo dettaglio sottolinea il passaggio temporaneo nella rosa dei grandi, un momento che potrebbe rappresentare un primo passo verso un futuro sempre più vicino alla Prima Squadra.

Arrivato a gennaio in prestito dalla FeralpiSalò, Pietrelli ha subito impressionato per il suo dinamismo e la capacità di inserirsi con efficacia nel gioco della squadra di Massimo Brambilla. Ora, la convocazione contro l’Empoli rappresenta un'importante attestazione di fiducia da parte dello staff tecnico.