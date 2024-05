Il regista classe 2000 ha avuto una maglia da titolare contro l'Atalanta nella finale di Coppa Italia, giocando una buona gara e mettendosi in mostra per il futuro in una sfida fondamentale, soprattutto perché non scendeva in campo da titolare da oltre 5 mesi. Qualità e buona personalità, tutto per giocarsi un posto nella Juventus che verrà. Ma cosa ne sarà di lui? Quest'anno ha avuto qualche occasioni, gestita bene, ma in generale non ha giocato molto, rispondendo però con il lavoro e senza polemiche. Un atteggiamento molto apprezzato dalla dirigenza bianconera, che dovrà capire cosa fare con lui - che vorrebbe restare - con il nuovo agente, Alessandro Lucci. Bologna e Como hanno chiesto informazioni e la Juve dinanzi a un’offerta interessante potrebbe anche decidere di sacrificare per fare cassa (sarebbe una plusvalenza totale) o come contropartita per arrivare a uno dei grandi obiettivi della campagna acquisti estiva.