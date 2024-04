Gleison Bremer piace molto in Inghilterra, ma ormai questa non è più una novità. Il brasiliano continua a crescere una prestazione positiva dopo l'altra e gli offerenti per lui sono molti, con la Juve pronta ad ascoltare le super offerte che arriveranno. Non meno di settanta milioni comunque. E in casa bianconera si guarda anche gli eredi: il primo della lista è Diomande, ventenne dello Sporting, il cui prezzo sfiora i 40 milioni di euro ma al club portoghese potrebbe interessare Kaio Jorge. Ora è spuntato il nome del francese Maxence Lacroix, 23 anni, difensore formato colosso del Wolfsburg, piede destro ma può giocare anche a sinistra e il cui contratto col club tedesco scade nel giugno del 2025.