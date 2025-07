Getty Images

Juventus, quale futuro per Fabio Miretti? Cosa filtra

un' ora fa



Tra chi ritornerà alla Juventus per questo avvio di stagione previsto per il 24 luglio c'è il centrocampista classe 2003 Fabio Miretti. Il futuro del giovane che nella passata stagione è stato in prestito al Genoa al momento è ancora incerto. La direzione, secondo Tuttosport, sembra essere quella di iniziare la preparazione agli ordini del tecnico Igor Tudor e successivamente valutare la sua permanenza o un suo ulteriore prestito. In prima linea per ingaggiarlo comunque ci sono sia Napoli che Bologna, entrambi che penserebbero ad un ingaggio definitivo. Si valutano al momento tutte le ipotesi.