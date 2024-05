Juventus, quale futuro per Allegri?

Tutto da scrivere e su più fronti, perché le questioni aperte e da risolvere riguardano il recente passato, ma influiscono anche su ciò che avverrà. E allora è in questo folto intreccio di situazioni che prova a districarsi Max, alla ricerca della luce giusta per il suo nuovo cammino. Il gioco delle panchine, italiane quantomeno, infatti, si sta concludendo: Thiago Motta è promesso alla Juventus (proprio al suo posto), Fonseca al Milan e, nelle ultime ore, ecco Antonio Conte al Napoli. E con De Rossi confermato alla Roma e Inzaghi all'Inter, l'intero puzzle è composto, le big sono a posto. E quindi, cosa resta?Prima di rispondere a questa domanda, vale la pensa fare un punto della situazione attuale, che lega a doppio filo con quella della Juventus. La diatriba legale, infatti, prosegue: dopo le contestazioni del club e la replica dell'allenatore, tutto tramite avvocati, ecco la seconda fase, quella delle discussioni. Con lo spettro del tribunale che aleggia sopra la Continassa, oltre che di una vera e propria battaglia legale, i rappresentanti delle due parti hanno iniziato a parlarsi alla ricerca di una soluzione pacifica. Una liquidazione per l'addio anticipato, senza il licenziamento per giusta causa, ma con un accordo per il pagamento dell'ultimo anno: minimo nella volontà della Juventus, massimo o quasi in quella di Allegri. E' notizia, infatti, di un paio di giorni fa (uscita su Gazzetta) la richiesta di 14 milioni da parte dell'allenatore alla società bianconera, poi respinta da parte del club. Schermaglie, iniziali, frutto anche sicuramente di un finale burrascoso, di una sofferenza e di un rancore, raccontato nei fatti, cresciuto nel tempo fino all'esplosione della notte di coppa. Ecco, da qui si ripartirà alla ricerca di un accordo, che chiuda definitivamente la storia e che possa anche riportare Allegri presto in panchina. Dove? L'Arabia Saudita è sempre un'idea viva per il futuro, rinforzata dalle recenti proposte, ma mai troppo cara al momento allo stesso Max. Altrimenti, ci sarebbe l'estero, lì dove in passato partivano diverse telefonate al suo numero. Anche se i recenti accadimenti non aprono alle stesse nuove entusiasmanti avventure.