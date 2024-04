Giovanni, mentore di Massimiliano, ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sul futuro dell'attuale tecnico della Juventus:"Non so come andrà, ma stavolta non lo immagino fermo un anno. Quando sei un allenatore con il palmares di Max, trovare squadra non è un problema. In Arabia continuano a corteggiarlo, ma non ci vuole andare e fa bene. Magari De Laurentiis lo richiamerà, come è già successo in passato. Il mio consiglio? Juventus oppure Inghilterra".