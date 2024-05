Un centrocampo tutto da ristrutturare. La Juventus guarda al futuro consapevole del settore più problematico: il centrocampo. Lì, oltre agli innesti già richiesti, ci sono infatti diverse situazioni da definire: l'addio possibile per Weston McKennie, visto che il rinnovo del contratto sembra lontano e la scadenza è fissata per giugno 2025, il possibile prestito di Fabio Miretti (seguito da Monza e Bologna) e soprattutto il nodo Carlos. L’argentino non verrà riscattato (prezzo fissato a 49,5 milioni), però la Signora proverà a ottenere un prestito bis dal Southampton. Il via libera degli inglesi è possibile, non scontato, scrive la Gazzetta.