Juventus, qual è oggi la posizione di Cristiano Giuntoli

Le voci si susseguono, i giorni passano e i dubbi aumentano: dopo il cambio in panchina, la Juventus potrebbe rivoluzionare anche la guida della direzione sportiva? Partiamo dai fatti, da ciò che è emerso finora alla Continassa:Valeva per l'allenatore – infatti è stato sostituito –, vale per i giocatori, con rinnovi e riscatti ancora congelati, e vale soprattutto per, mai come ora sotto esame all’interno del club.Le prove si accumulano e rendono il quadro sempre più chiaro. La decisione di esonerare Thiago Motta è nata dalla direzione sportiva, in attesa del via libera della proprietà. Quando è arrivato l'ok dall’alto, sul tavolo c’erano due profili pronti a subentrare:, soluzione più onerosa, e, che ha deciso di accettare la sfida in modo differente. Ha prevalso il tecnico croato, anche grazie alla spinta di una parte della dirigenza, la cui influenza si è rivelata determinante. Proprio questo passaggio ha alimentato interrogativi sul futuro assetto societario.



La posizione di Cristiano Giuntoli

Cosa può accadere ora? Per il momento, nulla. Anche se l’ipotesi di un cambio nella direzione sportiva esistesse – e al momento non è confermata –, la ricerca di un eventuale sostituto non è ancora iniziata. Parlare di nomi o di piste concrete, dunque, ha poco senso. La priorità assoluta resta il quarto posto e la chiusura della stagione nel miglior modo possibile.Per ora, Giuntoli resta saldo alla guida della Juventus, con un duplice scenario all’orizzontecon conseguenze dirette anche sul mercato. L’ex ds del Napoli sa bene che il suo destino, come quello di molti altri, dipenderà dai prossimi mesi, decisivi sotto ogni punto di vista. A fine stagione, il confronto riguarderà anche lui.