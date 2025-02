Juventus, qual è la situazione di Comuzzo adesso

La trattativa tra Fiorentina e Napoli per il difensore Pietrosembra essere giunta a un punto morto. Il giovane talento classe 2005, esploso in questa stagione con Palladino al Monza, è stato al centro di una vera e propria asta di mercato. La richiesta iniziale della Fiorentina era di 35 milioni di euro, cifra che ha subito visto una proposta aumentata a 40 milioni, ma l'accordo tra i due club non si è concretizzato. I contatti sono andati avanti fino alla mattinata odierna per poi interrompersi, lasciando il difensore a disposizione di Raffaele Palladino.Il difensore, che ha impressionato non solo in Serie A ma anche a livello internazionale, è diventato uno degli Under 20 più impiegati nei top 5 campionati europei. Nonostante il continuo interesse del mercato, Pietro Comuzzo è pronto a proseguire la sua stagione con la maglia viola. In questi giorni di trattative, Palladino ha scelto di tenerlo inizialmente in panchina contro Lazio e Genoa, impiegandolo in entrambi i casi da terzino a gara in corso. Durante la partita contro il Genoa, lo stadio Franchi ha riservato un affetto speciale al giovane difensore, un segno di stima e di supporto verso il suo talento in continua ascesa.