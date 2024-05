L'aumento di capitale e i premi derivanti dai risultati stagionali rappresentano una solida base finanziaria di partenza per la, con almeno 40 milioni di euro destinati al mercato dei trasferimenti. Tuttavia, prima di dedicarsi al mercato, sarà necessario affrontare la questione dei nove giocatori con contratto in scadenza nel 2025.In particolare, quattro pilastri della squadra sono considerati in bilico per varie ragioni: Szczesny, Rabiot,. Questi giocatori sono l'architrave della formazione titolare, un muro portante che attraversa tutto il campo.Sul fronte dell'allenatore Massimiliano Allegri, l'incontro con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli avverrà dopo la finale di Coppa Italia della prossima settimana. Sebbene l'addio di Allegri sembri più probabile della sua permanenza, tra una settimana l'allenatore potrebbe presentarsi all'incontro con la Champions League garantita e un trofeo in bacheca. Il destino della Juventus sarà quindi chiaro entro sette giorni, indipendentemente dall'esito della finale di Coppa Italia.