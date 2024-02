"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano" questo sembra un po' essere il caso di Nicolòcon la Juventus. Il giocatore ex Roma infatti è spesso stato accostato alla Vecchia Signora ma senza mai effettivamente approdare all'ombra della Mole. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com nella volontà del classe 1999 azzurro ci sarebbe il ritorno in Italia. Al momento sembra difficile possa approdare a Milan e Napoli, per diversi motivi. Restano vive le piste che possono portarlo alla Juventus oppure alla Fiorentina.