Lacontinua a corteggiare Nicolò, dai tempi della Roma è molto apprezzato in casa bianconera. Il classe 1999 ora è al Galatasaray ma in prestito all'Aston Villa e Madama ancora lo osserva con attenzione. Il giocatore però non nasconde di gradire un rientro in Italia, ecco quindi che la Vecchia Signora potrebbe essere alla finestra. Stando a quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport, si potrebbe parlare di un approdo di Zaniolo in bianconero qualora il club turco aprisse ad una formula di prestito con diritto di riscatto che potrebbe essere quella di gradimento per la dirigenza bianconera. Sul giocatore però ci sarebbero anche il Milan e la Fiorentina.