Juventus, il calendario verso l'obiettivo Champions

È l'obiettivo che si è posto Massimilianoper riportare lain, vero traguardo stagionale della sua squadra alla luce del crollo verticale degli ultimi due mesi, che l'ha vista distaccarsi sempre di più dall'Inter capolista con cui, per diverso tempo, aveva ingaggiato un bel testa a testa per lo scudetto. Ai bianconeri, secondo la stima condivisa dal tecnico livornese in conferenza stampa , servono almeno tre vittorie e due pareggi per guadagnarsi l'accesso alla massima competizione continentale, che andrebbe ad aggiungersi nel calendario di impegni al Mondiale per Club già conquistato indirettamente grazie al posizionamento nel ranking e ai risultati delle altre italiane nell'edizione di quest'anno.. La Juventus deve ancora giocare nove partite di campionato, oltre alla doppia semifinale di Coppa Italia contro la. Lazio che sarà proprio la prima avversaria di questo mini-ciclo, nella sfida in programma domani alle 18.00, a cui seguiranno quelle contro(in casa),(entrambe in trasferta). Si tratta di quattro partite delicate, in cui però i bianconeri dovranno puntare al bottino più ricco possibile. Le ultime cinque giornate di Serie A, infatti, li metteranno di fronte a ben tre scontri diretti con(all'Allianz Stadium),(fuori casa), tutte squadre che, appunto, in questo momento sono in corsa per lo stesso obiettivo. Il cerchio si chiuderà con le sfide contro, rispettivamente al terzultimo e ultimo turno di campionato.Ecco perché, come dicevamo, sarà fondamentale mettere "fieno" in cascina quanto prima, per scongiurare il rischio di un finale di stagione con il fiato sul collo. Di punti - lo ha riconosciuto lo stesso Massimiliano Allegri - ne sono già stati persi fin troppi nel girone di ritorno, e di certo 59 non bastano. La posta in palio è troppo alta, ora non sono più ammessi passi falsi.