Juve meglio di Inter e Napoli: nel 2025 solo un club meglio dei bianconeri

La Juventus ha vintoe sognare non è di certo vietato, anzi. I bianconeri hanno convinto contro il Verona, e non era una partita da sottovalutare per tanti motivi: l'ambiente si è fatto sentire in maniera pesante alla vigilia, e anche all'ingresso in campo i fischi non sono mancati.La squadra di Motta, però, è entrata con la concentrazione giusta e ha giocato una buona gara, superando lo spavento del goal (poi annullato) di. La reazione è stata importante, sia per il momento, sia per il futuro: i bianconeri arrivano al match contro l'Atalanta consapevoli di, e magari guardare anche più in là.

Juventus, nel 2025 staccate Inter e Napoli

Juventus, le partite in Serie A nel 2025

Torino-Juventus 1-1

Atalanta-Juventus 1-1

Juventus-Milan 2-0

Napoli-Juventus 2-1

Juventus-Empoli 4-1

Como-Juventus 1-2

Juventus-Inter 1-0

Cagliari-Juventus 0-1

Juventus-Hellas Verona 2-0

Nel nuovo anno i bianconeri, nonostante una partenza difficile a gennaio, sono riusciti a staccare di diversi punti le principali pretendenti allo scudetto. In particolare, la Juve ha collezionato in tutto, facendo meglio di ogni altra squadra a eccezione della Roma, che ne ha conquistati 23.L'Inter si trova infatti a -2 dalla Juventus in questa classifica, mentre, gli stessi del Bologna. Complici le ultime cinque vittorie consecutive, i bianconeri sono tornati a sognare anche la vetta, distante ormai solo sei lunghezze.Insomma, la stagione non avrà di certo preso la direzione immaginata a inizio anno, ma non è ancora detta l'ultima parola: la Juventus è in corsa e ha tutte le ragioni per considerarsi