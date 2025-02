AFP or licensors



Perché Yildiz è uscito all'intervallo di Juve-PSV?

Laha chiuso in vantaggio il primo tempo contro il PSV grazie al goal di Weston McKennie a pochi minuti dall'intervallo. Nella Juve che è scesa in campo nel secondo tempo Thiago Motta ha cambiato, togliendoz. Al posto del classe 2005 un altro giovanissimo, Mbangula.Scelta forte da parte di Thiago Motta, che decide di lasciare fuori dopo il primo tempo il numero 10 bianconero. Per Yildiz una prestazione senza grandi spunti nei primi 45 minuti. Non risultano comunque problemi fisici per Kenan ma si tratterebbe di una scelta tecnica.