Occasioni. Ritmo. Squadra. C'è tutto, in questo primo tempo di. E c'è soprattutto la grande voglia dei bianconeri di scrollarsi di dosso l'inconcludenza delle ultime uscite, di dare una risposta al momento non certamente felice. E allora, eccoci qui: primo tempo da 8 in pagella per la squadra di Motta, con l'1-0 confezionato un po' per caso e un altro po' per pura caparbietà. Firmato soprattutto Gatti, anche se la staffilata del vantaggio è scagliata da Weston McKennie.Funziona tutto. O quasi. Dietro resta qualcosa - più di qualcosa - da registrare. Specialmente sull'out mancino. Tempo al tempo, e tempo pure per lavorarci. Intanto, godiamoci sorrisi veloci, in attesa di una ripresa in cui garantire continuità.