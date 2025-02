Juventus-PSV, Thiago Motta a Sky: 'Un passo per gli ottavi. Confusione a centrocampo? Non penso'

AFP or licensors



Thiago Motta dopo Juventus-PSV

ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria in Champions League contro il PSV. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore della Juventus."Molto bene, non solo lui, anche gli altri, Samuel un'altra volta è entrato bene, Francisco ha fatto la giocata, Khephren. Abbiamo bisogno perché dobbiamo fare 95 minuti di livello, chi inizia e chi entra"."Tante cose sono cambiate, il momento, l'importanza della partita, giocare 180 minuti per andare agli ottavi. E' una vittoria, un passo, manca ancora la partita di ritorno dove dobbiamo essere al massimo contro una buonissima squadra, che sa giocare a calcio, ha una filosofia da tanto tempo, noi pronti nella partita di ritorno per il nostro obiettivo, andare agli ottavi".

"Una partita equilibrata dove abbiamo migliorato l'aspetto di portare più uomini davanti, abbiamo bisogno di andare in area, attaccare l'area di rigore, spesso l'abbiamo fatto con poca forza pochi uomini e la probabilità di segnare è ridotta. Oggi abbiamo fatto un po' meglio, possiamo ancora migliorare, ne discutiamo tutti i giorni, abbiamo bisogno di giocatori che arrivano da dietro. I tre centrocampisti, Weah da destra, gli attaccanti, devono attaccare l'area di rigore perché è da lì che si segna"."Sport collettivo, quando parlo di individualità sono il primo che deve migliorare, devo fare capire tante cose che possono migliorare, l'esigenza del singolo è la stessa, l'atteggiamento è la cosa principale, poi arriva il resto"."Non penso che entrano in confusione, anzi, giocando ogni tre giorni...siamo la Juventus, è importante mantenere e alzare il livello, possono migliorare e sono giovani, abbiamo cinque centrocampisti di alto livello che sono McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Douglas Luiz e Thuram. Weston sta giocando un po' di più perché ha una caratteristica diversa dagli altri, sanno quello che devono fare, chi entra deve alzare il livello della squadra, dando il loro massimo, abbiamo bisogno di aumentare l'intensità di gioco, i dinamismi quando abbiamo la palla. Abbiamo visto una squadra che gioca bene a calcio, bisogna pressare. Quelli che stanno meglio entrano in campo e giocano".