Juventus-PSV, quale ruolo per McKennie? L'idea di Thiago Motta

AFP via Getty Images



Juventus-PSV, quale ruolo per McKennie?

La Juventus scenderà in campo domani sera all'Allianz Stadium alle ore 21 per la sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven. Una gara di grande importanza per il proseguo del cammino europeo della squadra di Thiago Motta. Tecnico che nella mattinata di oggi ha diretto la seduta di allenamento dei bianconeri di rifinitura verso la sfida.Il centrocampista americano potrebbe agire nuovamente, com già visto contro il Como, da trequartista, alle spalle della punta.