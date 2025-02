Juventus-PSV, le PROBABILI FORMAZIONI e dove vedere la sfida di Champions

AFP or licensors



Juventus-PSV, dove vedere la gara

Juventus-PSV, le probabili formazioni

Torna in campo la Juventus ed è attesa da una sfida fondamentale per il proseguo del cammino in Champions League della squadra allenata da Thiago Motta. I bianconeri questa sera affrontano allo Stadium il PSV Eindhoven. Ancora out nella Juventus Andrea Cambiaso ed i lungo degenti Juan Cabal, Arek Milik e Gleison Bremer.La gara che si giocherà martedì 11 febbraio all'Allianz Stadium di Torino sarà visibile in diretta su Sky. In particolare su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Inoltre sarà visibile in diretta streaming su Now Tv e Sky Go.Scorri la gallery per leggere le probabili formazioni.





