Juventus-PSV, McKennie: 'Dobbiamo giocare con il cuore. Ruolo? Io corro...'

Nel pre partita di Juventus-PSV, ha parlato Weston McKennie ai microfoni di Sky: "Come ha detto il mister è molto importante, giochiamo in casa, molto importante per avanzare in Champions".



Juventus-PSV: le parole di McKennie

"Squadra molto forte, speriamo di giocare bene a calcio, con il sangue, il cuore, la corsa e di vincere la partita"."Mio ruolo come sempre, faccio corsa per la squadra, sempre per la squadra, da terzino o da trequartista, oggi giochiamo più centrale, la squadra vuole sempre giocare in avanti, uniti".