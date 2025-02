Juventus-PSV, l'occasione da non perdere per Douglas Luiz con uno sguardo sul futuro

Juventus-PSV, l'occasione di Douglas Luiz

Poche ore e si sentirà di nuovo risuonare all'Allianz Stadium la musichetta che scalda i cuori dei tifosi: quello della Champions League. Thiago Motta scioglierà nelle prossime ore gli ultimi dubbi di formazione ma sembra che vada verso una maglia da titolare il centrocampista brasiliano Douglas Luiz che avrà un'occasione ghiotta.Il giocatore sembrava destinato all'addio addirittura già nella sessione invernale di calciomercato, dopo essere stato pagato 50 milioni in estate. Quella di questa sera sarà un'altra occasione per Douglas di dimostrare il suo valore, quello messo in mostra negli anni di Premier League e con cui aveva incantato la dirigenza bianconera. Douglas dopo i numerosi infortuni che lo hanno tormentato si sta lentamente ritagliando uno spazio sempre più da protagonista agli ordini di Thiago Motta e chissà, magari anche nel futuro della Juventus.





