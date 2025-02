Juventus-PSV, lo Stadium sarà tutto esaurito? Il dato

Getty Images

Laaspetta il PSV questa sera alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino per la sfida di andata del playoff di Champions League. Ritorno in Olanda tra una settimana. Il fortino bianconero però sarà tutto esaurito per una gara così importante? Stando a quanto riferisce Gazzetta.it al momento la risposta sembra essere no. Infatti sono stati al momento staccati 38 mila 500 biglietti circa. Sulla capienza totale dell'Allianz Stadium di 40 mila. Per lo Stadium sarebbe la terza volta in stagione senza sold out: era accaduto in precedenza contro il Venezia in campionato e contro il Cagliari in Coppa Italia. Mancano però ancora alcune ore, tutto può cambiare.