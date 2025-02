AFP or licensors

Juventus-PSV, la moviola live

Ladopo tre anni torna a giocare una sfida ad eliminazione diretta ini bianconeri affrontano ilnei playoff, con l'obiettivo di qualificarsi agli ottavi di finale. La gara di andata si gioca all'Allianz Stadium mentre il ritorno sarà in Olanda mercoledì 19 febbraio.Ad arbitrare Juve-PSV ci sarà il tedesco Daniel Siebert, che era presente anche nella semifinale di Europa League contro il Siviglia. Di seguito la designazione completa e la moviola della partita con i principali episodi arbitrali. QUI IL LIVE DI JUVE-PSV. Segui su IlBianconero la moviola di Juve-PSV.

32' - Locatelli recupera palla ma per l'arbitro in maniera irregolare: proteste della Juve perché aveva toccato solo il pallone, ripartenza pericolosa bloccata.9' - Weah commette fallo dopo un contrasto con Lang mentre stava andando in profondità. Proteste del giocatore, tocco leggero.