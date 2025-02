AFP via Getty Images



Juventus-PSV, chi può sostituire Koopmeiners?

La Juventus scenderà in campo domani sera alle ore 21 per la sfida di Champions League contro il PSV all'Allianz Stadium di Torino. Chi va verso un posto in panchina è il centrocampista olandese classe 1998 arrivato in estate dall'Atalanta Teun Koopmeiners. Chi potrebbe prendere il suo posto però nella sfida di Champions?A centrocampo potrebbero agire Manuel Locatelli, solito capitano ed al suo fianco potrebbe agire il centrocampista brasiliano Douglas Luiz. Panchina quindi per Teun ma Thiago Motta scioglierà domani gli ultimi dubbi.