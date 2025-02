Juventus-PSV, i convocati di Thiago Motta: l'elenco completo per la sfida di Champions League

AFP via Getty Images

Juventus-PSV: i convocati

Thiago Motta ha diramato la lista dei convocati della Juventus per il match di questa sera, alle ore 21.00 all'Allianz Stadium, contro il PSV, sfida valevole per la gara d'andata dei playoff di Champions League. Al netto dei lungodegenti Bremer, Cabal e Milik, oltre agli infortunati più recenti come Cambiaso e Kalulu, dalla lista dei giocatori a disposizione manca solo Alberto Costa, il nuovo acquisto non inserito nella lista UEFA. Tutti gli altri saranno arruolabili per il primo round di Champions.