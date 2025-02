Juventus-PSV, Giuntoli a Sky: 'Kolo Muani? Con il PSG ne riparleremo a fine anno. A Koopmeiners mancano i suoi colpi'

Le parole dia Sky prima di- "Dovevamo colmare delle defezioni dovute a gravi infortuni, siamo intervenuti per la difesa con tre giocatori. Poi c'era il discorso di Milik ed è arrivato Kolo Muani, siamo contenti e vogliamo dare continuità di risultati".- "I rapporti tra i club sono ottimi, abbiamo fatto un lavoro normale nel periodo lontano dal mercato perché c'era preoccupazione su Milik. Abbiamo bruciato le tante concorrenti e c'è volontà di proseguire, c'è l'accordo di rivedersi a fine anno per continuare con lui".

- "Nella prima parte ha dato tanto, non ha fatto preparazione e ha avuto un problema al costato. Fa grandissimo lavoro sporco, gli mancano un po' i suoi colpi ma siamo sicuri che ci arriverà. Doveva tirare un po' il fiato e Douglas Luiz farà sicuramente la sua parte".- "Dopo Cabal che era l'unico mancino insieme a Cambiaso dovevamo intervenire ancora con un mancino, ne sono arrivati due. Kelly e Renato Veiga sono ragazzi di grande duttilità, possono giocare anche in altre parti del campo, Kelly anche come centrale e Renato a centrocampo. Abbiamo ritenuto di aumentare numericamente la rosa con questi ragazzi di alto livello tecnico e umano".