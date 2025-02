Juventus-PSV, era fallo di mano sul goal di Perisic?

AFP or licensors

Era da annullare il goal del PSV?

Episodio chiave al minuto 56 di, quando gli olandesi riescono a trovare il goal del pareggio con Ivan Perisic. L'ex Inter si trova con la palla tra i piedi dal limite dell'area e sul primo palo beffa Di Gregorio. Proteste dei giocatori bianconeri per un tocco di mano ad inizio azione da parte di Lang. Giusto convalidare il goal?Lungo check del VAR prima di dare il via libera al direttore di gara dopo aver ritenuto non necessario richiamarlo al monitor. Lang nel controllo tocca il pallone con la parte alta del braccio. Dalle immagini non è chiaro il punto d'impatto dal giocatore olandese. Rimane il dubbio che effettivamente l'esterno del PSV si sia aiutato con il braccio nel controllare il pallone. Il VAR ha deciso di rimanere con la decisione presa sul campo.