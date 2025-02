AFP or licensors



Juventus-PSV, i precedenti

Meno di 24 ore e all'Allianz Stadium di Torino tornerà a suonare la musichetta della Champions League che tanto scalda i cuori dei tifosi. La squadra di Thiago Motta ospiterà il PSV Eindovhen ma cosa dicono i precedenti tra le due formazioni?Questo è solo il secondo incontro tra Juventus e PSV nelle principali competizioni europee: l'unicoprecedente risale allo scorso settembre, nella prima fase della Champions League corrente, in cui ibianconeri hanno vinto per 3-1 in casa.