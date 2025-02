Come con l'Empoli, come a Como: anche Juventus-PSV non guarisce nessuno. Basterà per il ritorno?

Redazione Calciomercato

Ancora una volta, la sensazione che ci portiamo via dallo stadio è quella lì: si è felici a metà, si è soddisfatti appena, si è in bilico tra falsi santi e semidei, per una semi-citazione. La Juve è forse questa roba qui e bisognerebbe ancor più chiaramente farci il callo: è una squadra giovane, con le sue difficoltà e le sue fragilità. Ma è una squadra giovane anche nella voglia di non mollare e quindi di trovare il vantaggio.

Thiago Motta in conferenza stampa è stato illuminante: ha citato il dato che rende questo gruppo una banda di ragazzi - è stata schierata la formazione più giovane di sempre in una partita a eliminazione diretta -, chiedendo tuttavia di più. Più intensità. Più dinamismo. Più forza.Sembra un discorso da procrastinatore, e invece è una strada tracciata. Il punto è poterselo permettere in un mare di partite, di occasioni, di andate e ritorni e per questo di montagne russe.Ci si proverà. Come si sta provando a uscire dal momento negativo, di cui le tracce restano ancora evidenti, come traumi mai affrontati davvero.: c'è stato un momento, diventato subito periodo, in cui la Juventus era lì a leccarsi le ferite, provando a capire il livello di dolore prima di armarsi della pazienza necessaria per ripartire. Ecco, se manca qualcosa - e manca più di qualcosa - è la capacità di resettare e ripartire. Ma pure questa si spiega con la gioventù, quando uno schiaffo vale un'umiliazione e non solo un colpo in faccia.L'animo deve essere quello di. La presunzione (buona) mostrata daLe risposte in serie arrivate inoltre da, uno che raffredda la palla come pochi. Sono stati i migliori della sfida di ieri, insieme ai guizzi die poi il gol di. Se togliamo il portoghese dall'equazione, sono tutti giocatori con sfide alle spalle, specialmente a questi livelli. A loro Motta deve affidarsi come si fa negli esercizi di fiducia: lasciandosi andare, provando a gestire il grosso senza concentrarsi sul particolare. Ché c'è poco tempo e troppo da fare.Chiuso questo capitolo, ci sarà poi da capire cosa ne sarà degli uomini al momento messi in un angolo. Se Dusan Vlahovic - che entra benissimo - non fa quasi più notizia, rischia di diventarlo presto Teun Koopmeiners. Entra molle, impacciato, ancora alle prese con un burnout da analizzare e impossibile da risolvere con una singola panchina.Si può fare diversamente? No, figuriamoci: era giustissimo tenerlo fuori e infatti chi l'ha sostituito ha fatto bene.Ora la richiesta si fa più tagliente, e per questo necessita di più coraggio, con Motta in primis a doverlo dimostrare:Douglas, Veiga, Weah. La posizione ibridissima di McKennie. Gli esterni interscambiabili e forse proprio da cambiare. Ci sono decisioni enormi da prendere, ogni due giorni, e ogni due giorni cambiano le carte in tavola. In bocca al lupo a Thiago: la squadra dà segni di ripresa mai realmente diventati segnali. Quasi verrebbe da pensare che l'Inter dirà cosa possa essere questa squadra, se non l'avessimo ripetuto già altre mille volte.