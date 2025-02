Verso Juventus-PSV, Thiago Motta cambia il centrocampo? Le prime idee

Getty Images

Chi gioca a centrocampo contro il PSV?

A Como, per la seconda volta in stagione, laè scesa in campo con la stessa formazione titolare vista nella partita precedente. Ma è improbabile che ciò accadrà anche martedì per l'andata dei Playoff di Champions, con Thiago Motta che sta già ragionando sulle scelte per il centrocampo dopo il doppio cambio di venerdì a gara in corso, con gli intoccabili Manuel Locatelli e Teun Koopmeiners richiamati in panchina per lasciare spazio aProprio questi ultimi sembrano destinati a un posto dal primo minuto, come suggerisce La Gazzetta dello Sport spiegando che contro ilsi prevede un match con folate di alta intensità, motivo per cui la “benzina” in corpo potrebbe esaurirsi velocemente per chi comincia già con mezzo serbatoio vuoto. Allo stesso modo,potrebbe trovare posto sulla fascia destra dopo due panchine consecutive.