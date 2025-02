Juventus-PSV, la squadra arbitrale: dirige il tedesco Siebert

Getty Images

Dopo la vittoria nel match di campionato contro il Como per laè già tempo di pensare alla, che martedì sera all'Allianz Stadium la metterà di fronte alla delicata sfida di andata dei Playoff contro il. Nel frattempo è stata designata la squadra arbitrale: a dirigere l'incontro sarà il tedesco, con i connazionali Seidel e Foltyn come suoi assistenti e Schlager Quarto uomo. Al VAR Dingert, coadiuvato all'AVAR dal collega Storks. Il fischio d'inizio è previsto alle 21.00. Mercoledì 19, poi, si disputerà il ritorno in Olanda.