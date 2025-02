Juventus-PSV, arbitra Siebert: da McKennie a Rabiot, gli episodi 'contro' i bianconeri nel passato

Getty Images

Juventus-PSV, arbitra Siebert: i precedenti

A dirigere la gara di andata trasarà il tedesco Daniel Siebert, coadiuvato dagli assistenti Seidel e Foltyn con Schlager IV uomo, Dingert al Var e Storks all’Avar. Siebert ha già arbitrato tre volte i bianconeri e in due circostanze ci sono stati episodi discutibili che hanno suscitato le proteste dei giocatori della Juventus.Come ricorda Tuttosport, il direttore di gara, durante Villarreal-Juventus, valida per gli ottavi di Champions, non fischiò un fallo di Albiol su Vlahovic prima del gol del pari firmato da Parejo e non ha espulso Estupinan dopo una brutta entrata su McKennie. E poi, arbitrò anche la semifinale di Europa League contro il Siviglia, quando in quel caso un intervento duro di Bade su Rabiot non fu considerato neanche fallo.