Juventus-PSV, l'allenamento della vigilia alla Continassa LIVE: squadra in campo, non c'è Cambiaso FOTO e VIDEO

Juventus-PSV, l'allenamento LIVE

Giornata di vigilia in casa. I bianconeri, domani sera all'Allianz Stadium, sfideranno ilin occasione del match valevole per la gara d'andata dei playoff di. Dopo aver chiuso la prima fase al 20° posto, i bianconeri hanno staccato il pass per gli spareggi che, in caso di qualificazione, aprirebbero le porte per gli ottavi di finale da disputare contro una tra Arsenal e Inter. Alla Continassa, con inizio fissato alle ore 11.45, si terrà il tradizionale allenamento di rifinitura con i primi quindici minuti aperti alla stampa.

in campo alla vigilia di #JuvePSV



Qui le immagini dell’allenanento pic.twitter.com/DzK4whUwHU — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) February 10, 2025

Al centro del 'torello' si vede Lloyd Kelly, l'ultimo acquisto che ha esordito col ComoProsegue il 'torello': 25 secondi consecutivi di passaggiProseguono le esercitazioni atletiche orchestrate da Colinet e poi via al tradizionale 'torello'Vlahovic guida il gruppo nell'esercitazione atletica, confermata l'assenza di CambiasoFasi di riscaldamento, con qualche palleggio, sul terreno di gioco della Continassa e poi si parte subito con la corsa.11.45 - Squadra in campo per l'allenamento di rifinitura: out Cambiaso.Tra poco meno di mezz'ora, la Juventus scenderà in campo alla Continassa per dare il via alla seduta di rifinitura alla vigilia della sfida di Champions League contro il PSV. Il primo quarto d'ora, come di consueto, sarà aperto alla stampa.