AFP via Getty Images

Conferenza stampa Thiago Motta prima di Juve-PSV: orario

Si avvicina la grande sfida din programma martedì 11 febbraio all'Allianz Stadium con la gara di ritorno invece in Olanda il 19 febbraio.parlerà come di consueto alla vigilia del match in conferenza stampa, insieme ad un giocatore bianconero. Ecco a che ora parlerà l'allenatore della Juventus.Thiago Motta parlerà dopo l'allenamento aperto ai media per i primi 15 minuti, che ci sarà lunedì mattina. Il tecnico italo-brasiliano si presenterà in conferenza alle 13:30 mentre l'allenatore del PSV, Bosz, parlerà nel tardo pomeriggio.